Боец СВО получил 40 тыс руб за четыре месяца службы и узнал о «пленении»

Контрактник из Тверской области Юрий П. за четыре месяца службы получил только 40 тыс. рублей, потому что числился без вести пропавшим. Он звонил в военно-социальный центр, где бойцу рассказали о его «пленении», сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram-канале .

Военнослужащий до конца мая выполнял боевое задание на харьковском направлении. В начале лета был ранен и попал в госпиталь. По состоянию на октябрь из положенных выплат он получил только 40 тыс. руб. Боец позвонил в военно-социальный центр, где ему сообщили, что он якобы находится в плену.

Летом, когда Юрий находился дома в отпуске по ранению, к его родителям пришли сотрудники военкомата. Они сообщили, что боец «пропал без вести». Юрию пришлось предъявить себя и уточнить ряд вопросов. В военной прокуратуре сообщили, что военнослужащий с июня по сентябрь числился без вести пропавшим. Этот приказ отменили, выплаты пересчитали.

Второй контрактник, житель Ирбита Анатолий К., не получал денежного довольствия с мая по сентябрь. Когда боец позвонил в военно-социальный центр, ему сказали, что он якобы находится в плену.

В военной прокуратуре ЦВО разобрались в ситуации и подтвердили, что военнослужащий был в «стоп-листе». Все дело в том, что в мае Анатолия официально признали безвестно отсутствующим.

Однако на самом деле он в это время находился на линии боевого соприкосновения, где получил ранение. Затем мужчина лечился в госпитале. Все выплаты бойцу пересчитали.

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