Боец с позывным Бабур: экипаж превратился в слаженный организм за 2 года работы

Военнослужащий с позывным Бабур рассказал о работе в зоне спецоперации. По его словам, за два года экипаж превратился в слаженный организм, который отлично выполняет свои задачи и добивается результата, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Экипаж уже весь подготовленный. Уже до мелочей… Каждую секунду, каждую мелочь все знают, но все равно приходится контролировать. Все свои задачи выполняют на отлично. Быстро принимаются координаты, наводчик быстренько наводится, заряжающий заряжает. Бывает даже и полминуты хватает», — рассказал Бабур.

В то время, как бойцы защищают свою страну на СВО, государство защищает их семьи. Власти обеспечивают участников спецоперации бюджетными местами для обучения детей в лучших институтах страны.

Вузами установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, родители которых принимают участие в спецоперации. Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест каждого вуза. Дети раненых и погибших могут поступить в вуз без вступительных испытаний.

Государство также предоставляет льготную ипотеку для участников СВО и членов их семей, которые теперь могут получить достойное жилье. Накопительно-ипотечная система — военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

Участникам спецоперации предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий: получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и так далее.

Подписать контракт в Московской области можно с помощью обращения в центр контрактников в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, стр. 2. Поступить на контрактую службу может любой желающий. Подробная информация представлена по телефону: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно направить письмо на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.