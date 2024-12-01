BMW может профинансировать покупку беспилотников для участников СВО

Отсудивший 300 млн руб у BMW бизнесмен потратит половину суммы на дроны для СВО

Подмосковный бизнесмен, отсудивший у немецкого автоконцерна BMW более 300 млн рублей, намерен пожертвовать половину на покупку беспилотников для российских военнослужащих в зоне СВО, сообщает Mash .

В настоящее время дело рассматривает Мосгорсуд, так как BMW неожиданно подала апелляцию, утверждая об отсутствии дефекта в их премиальном кроссовере.

Россиянин приобрел BMW Х7 в максимальной комплектации в 2021 году. При этом среди опций был обдув спинок передних сидений, который был неисправен. Предприниматель подал на немецкую компанию в суд с требованием неустойки до замены автомобиля.

Суд встал на сторону мужчины, однако покинувший российский рынок немецкий автогигант проигнорировал решение. В связи с этим сумма неустойки выросла до 300 млн рублей.

Ранее немецкий кроссовер BMW Х5 вспыхнул во время движения по проспекту Багратиона на западе Москвы.