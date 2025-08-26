Блуждающие волны: ученые раскрыли секрет Бермудского треугольника

Ученые: в Бермудском треугольнике нет ничего сверхъестественного

Исследователь из университета Саутгемптона в Великобритании Саймон Боксолл заявил, что разгадка феномена Бермудского треугольника состоит в «блуждающих волнах»: это огромные и внезапные потоки воды, способные достигать 30 метров, сообщает «Царьград» .

«Мы фиксировали волны выше 30 метров. Они крутые, они стремительные, и если судно попадет в такую ловушку, оно может затонуть всего за пару минут», — пояснил ученый.

По его словам, их колоссальная сила топит корабли, они могут идти с другого направления, чем окружающее море и ветер.

Для проверки гипотезы ученый создал модель, эксперимент подтвердил, что плоское дно и большой размер корабля могут приводить к тому, что опасная волна поднимает его нос и корму, а середина остается висеть в воздухе. Такие перегибы способны сломать судно пополам.

Бермудский треугольник известен как место исчезновения кораблей. Это точка пересечения штормовых систем юга и севера в Атлантическом океане.