Bloomberg: в США начали масштабное расследование в отношении Microsoft

Федеральная торговая комиссия США изучит Microsoft на надежность в сфере кибербезопасности, начав полномасштабное расследование в отношении компании, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Microsoft является крупным правительственным подрядчиком в США. Системами компании пользуется и Пентагон.

В американском ведомстве считают, что необходимо изучить «провалы Microsoft в сфере кибербезопасности».

Для этого комиссия направила Microsoft требование предоставить информацию. Речь идет об использовании облачных сервисов корпорации, указано в публикации.

Ранее Microsoft объявила об отказе бесплатной поддержки операционной системы Windows 10 и отключила российским пользователям офисные программы.