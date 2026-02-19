Блогеру Маркаряну снова продлили срок ареста

Московский городской суд принял решение о продлении еще на шесть месяцев меры пресечения в виде заключения под стражу для блогера Арсена Маркаряна. Он обвиняется в преступлениях, порочащих память защитников Отечества, сообщает ТАСС .

Суд, рассмотрев материалы дела о продлении ареста, постановил продлить срок заключения до 9 августа 2026 года. Основное заседание было перенесено на 5 марта, поскольку была установлена недостаточная осведомленность обвиняемого о времени проведения судебного разбирательства.

Ранее защита ходатайствовала о рассмотрении данного уголовного дела в особом порядке. Маркаряну предъявлены обвинения по двум эпизодам, квалифицированным по статье 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Реабилитация нацизма». Согласно материалам дела, в одном из своих публичных выступлений блогер допустил высказывания, оскорбляющие память Героя Советского Союза Александра Матросова.

Задержание Маркаряна следователями состоялось 23 августа в Московском регионе. По данным следствия, не позже 25 февраля 2025 года он опубликовал в публичном доступе ролик. Данная видеозапись, по версии обвинения, содержит сведения, унижающие память защитников Отечества.

Ранее сообщалось, что во время допросов блогер несколько раз менял свои показания. Просматривая собственные ролики, он заявлял, что не узнавал себя в кадре.

