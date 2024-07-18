Блогершу Лунаком обвиняют в романе с 15-летней звездой сериала «Слово пацана»

В полицию поступило заявление на 23-летнюю блогершу Эвелину Лунаком, которую подозревают в романе с 15-летней звездой сериала «Слово пацана» Леоном Кемстачем, сообщает Mash .

​Сначала Лунаком и Кемстач публиковали совместные фотографии в соцсетях, что и стало поводом обсуждения их романа. Позднее блогерша опровергла наличие отношений с несовершеннолетним артистом, однако к тому времени правозащитники уже обвинили ее в педофилии.

Инициатором разбирательств стал юрист Иван Мельников, который написал обращение в инспекцию по делам несовершеннолетних с целью проведения профилактической беседы с Лунаком.

Девушке может грозить 8 лет лишения свободы, если опекуны Леона напишут заявление в правоохранительные органы.

Ранее в Сети затравили блогера из Красноярска Беллу Двойнову за «кофейное» имя для дочки. Женщина рассекретила имя малышки в своих соцсетях, написав его на воздушном шарике.