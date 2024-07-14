В Сети затравили блогера из Красноярска за «кофейное» имя для дочки

Блогер из Красноярска Белла Двойнова столкнулась с волной критики после того, как озвучила имя новорожденной дочери, сообщает «Подъем» .

Женщина рассекретила имя малышки в своих соцсетях, написав его на воздушном шарике. Ребенка решили назвать Латтеей.

Сразу же в комментариях появился хейт. Пользователи предположили, что «сумасшедшие родители» дали имя девочке в честь кофейного напитка — латте.

Сама блогер пояснила, что это далеко не так, и супруги вообще не питают любви к кофе.

«Фантазия у людей не знает предела. Нас это не обижает и никак не затрагивает. Мы выбирали имя с теплотой от наших сердец. И кофе, кстати, муж и я не любим», — заявила Двойнова.

Язвительные комментаторы начали предлагать Латтее выбирать в будущем «женихов» с именами Раф и Пивослав. Некоторые предрекли ей проблемы с одноклассниками, а другие напомнили, что в 16 лет можно будет сменить имя.

По словам Двойновой, несмотря на негативные высказывания, она не будет закрывать комментарии под постом.