Блогеров на Урале подозревают в получении грантов от нежелательных организаций

Силовики в Екатеринбурге провели обыски у блогеров-«правозащитников», которые подозреваются в работе на нежелательные организации, сообщает РЕН ТВ .

В опубликованном ролике запечатлено, как правоохранители заходят в помещение и задерживают одного из блогеров. Он ознакомился с вменяемой ему статьей, но не признал себя виновным и заявил, что не понимает, о чем речь.

По данным правоохранителей, блогеры под видом правозащитной деятельности в колониях осваивали грантовые средства от организаций, признанных в России нежелательными. Речь идет о Норвежском Хельсинкском комитете* и Национальном фонде в поддержку демократии*.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности нежелательной организации. В частности гранты от нежелательных организаций получили Алексей Соколов, Лариса Захарова и Роман Качанов**.

Ранее компанию-разработчика игр S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательной в РФ. По данным Генпрокуратуры, она финансирует ВСУ.

* Внесены в перечень нежелательных организаций в России.

** Признан иноагентом в России.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.