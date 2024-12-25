Блогер Влад Кобяков передал подарки детям из центра имени Рошаля в Подмосковье

В Детском областном клиническом центре им. Л. М. Рошаля в Красногорске проходит акция «Елка желаний». В ней принял участие известный блогер Влад Кобяков, сообщается в Telegram-канале «Мы — будущее» .

Кобяков стал Дедом Морозом для маленького Вадима, которому всего 1,5 года — он проходил лечение в ДКЦ им Рошаля. Там Кобяков снял конверт с желанием малыша. Мальчик очень любит играть, особенно во всякие музыкальные игрушки.

Сегодня малыш находится в реабилитационном центре в Лобне. Блогер приехал туда, что лично передать подарок малышу. Встреча с блогером у него получилась теплая и трогательная. Кобяков поздравил Вадима с наступающим Новым годом и подарил большой музыкальный автобус, а также интерактивную доску для рисования.

Кроме того, блогер передал подарки и другим ребятам, которые находятся в клиническом центре.

Ранее к акции «Елка желаний» присоединился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он исполнит желания четверых детей из Московской области и ДНР.

«Такие акции заставляют наших детей верить в чудеса! И здорово, что мы можем им в этом помочь», — сказал Воробьев.