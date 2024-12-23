Блогер Влад Бумага должен российской налоговой почти 1 млн рублей

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Известный блогер Влад Бумага оказался должником: ФНС ждет он него около 1 млн рублей. Также он не оплатил несколько штрафов на автомобиль, сообщает Mash .

Бумаге нужно заплатить ФНС 972 тыс. рублей единого налогового платежа. Долг 156 тыс. рублей образовался из-за компании «Ачетыре», 40 тыс. рублей — из-за «Пицца плюс». Остальные суммы появились за фирмы, в которых блогер имеет маленькие доли.

Также Влад не оплатил четыре штрафа ГАИ. За нарушения он должен заплатить суммарно 2 тыс. рублей. Против блогера открыли административное дело.

Влад Бумага 19 декабря на прямой линии спросил у президента России Владимира Путина, почему в РФ решили замедлить YouTube.