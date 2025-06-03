Блогер Стас «Ай, как просто!» призвал провести масштабный рейд в «Москва-Сити»
Стас «Ай, как просто!»: апартаменты в «Москва-Сити» арендуют инфоцыгане
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Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев в эфире своей авторской программмы на радио Sputnik заявил о необходимости проведения масштабного рейда в «Москва-Сити».
Он утверждает, что владельцами и арендаторами жилья в этом комплексе являются «самые бесполезные члены общества и подонки»: «эффективные менеджеры», криптомошенники и инфоцыгане.
Васильев уверен, что этих лиц необходимо проверить на предмет уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.
Ранее в «Москва-Сити» осколки с одной из башен рухнули прямо на людей.