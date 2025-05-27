Пришлось зашивать голову: осколки с башни в «Москва-Сити» рухнули на людей

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Упавшие с башни в «Москва-Сити» осколки стекла ранили гулявших молодых людей

Осколки разбитого стекла упали прямо на молодых людей, гулявших возле башни «ОКО» в «Москва-Сити». Прохожие получили серьезные травмы, сообщает «МК: срочные новости».

Пострадавшие — 28-летний парень и его друг, которые находились возле башни. На них неожиданно упали осколки стекла. По словам очевидцев, летели осколки с высоты примерно 20-го этажа.

Молодые люди записали видео с места происшествия. Они запечатлели, как на асфальте рядом лежит множество осколков.

В кадре также видно, что в результате инцидента один из них парней серьезно пострадал. У него разбита голова, идет кровь.

Ребятам пришлось ехать в больницу. Там медики зашили им головы.

Ранее в Подмосковье пятиклассник молотком разбил голову учительнице. У 69-летней пенсионерки диагностировали рассечение головы и сотрясение мозга.