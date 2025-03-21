Блогер Пучков о профессии кинопереводчика: там денег не заработаете
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Российский блогер, писатель, публицист, переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков предостерег молодежь от профессии кинопереводчика, заявив, что там денег не заработать.
«Там денег не платят. Это самое главное. Не ходите туда. Если у вас есть выбор, то там денег нет вообще. Вот как у нас учителям мало платят, так и переводчикам мало платят. Для того чтобы стать, извините за нескромность, таким как я, нужны специфические усилия, специфические навыки, знания — и удача. А вот если ничего нет, можете туда не ходить», — ответил Пучков на вопрос одного из участников паблик-тока «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ».
Он добавил, что это копеечная работа, и этим заниматься нехорошо.
«Труд тяжелый, потому что это интеллектуальный труд, который требует огромного количества знаний. Выхлоп — ноль. Не ходите в кино — идите в „Газпром“ или про нефть переводить», — заключил «Гоблин».
Известный блогер ответил на вопросы молодежи в рамках программы «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ». Это флагманский проект министерства информации и молодежной политики Московской области. Он представляет собой серию паблик-токов со знаменитыми спикерами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.
«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев.