Блогер из США iShowSpeed чуть не разбился в лепешку, перепрыгнув через суперкары

Блогер iShowSpeed перекрыл движение в США ради прыжка через два суперкара

Американский блогер iShowSpeed устроил для своих фанатов зрелище — перепрыгнул через два ехавших на большой скорости спорткара. Видео с онлайн-трансляции он опубликовал на платформе YouTube.

Вызвавший общественный резонанс ролик был снят, предположительно, в Цинциннати, штате Огайо. Чтобы провести мероприятие, Даррен Уоткинс обратился к полиции. Правоохранители помогли перекрыть улицу.

Для съемок видеоролика iShowSpeed пригласил зрителей. Когда они собрались рядом, мужчина перепрыгнул через два спорткара, ехавших прямо на него — LamborghiniHuracan и McLaren 720s.

Ролик с трюком набрал на YouTube уже более 1,3 млн просмотров. Тем не менее, некоторые пользователи считают его фейком.

Ранее сообщалось, что воздушная гимнастка упала из-под купола цирка во время шоу Гии Эрадзе. Она выполняла трюк на кольцах без страховки.