Блогер из США iShowSpeed чуть не разбился в лепешку, перепрыгнув через суперкары
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Американский блогер iShowSpeed устроил для своих фанатов зрелище — перепрыгнул через два ехавших на большой скорости спорткара. Видео с онлайн-трансляции он опубликовал на платформе YouTube.
Вызвавший общественный резонанс ролик был снят, предположительно, в Цинциннати, штате Огайо. Чтобы провести мероприятие, Даррен Уоткинс обратился к полиции. Правоохранители помогли перекрыть улицу.
Для съемок видеоролика iShowSpeed пригласил зрителей. Когда они собрались рядом, мужчина перепрыгнул через два спорткара, ехавших прямо на него — LamborghiniHuracan и McLaren 720s.
Ролик с трюком набрал на YouTube уже более 1,3 млн просмотров. Тем не менее, некоторые пользователи считают его фейком.
Ранее сообщалось, что воздушная гимнастка упала из-под купола цирка во время шоу Гии Эрадзе. Она выполняла трюк на кольцах без страховки.