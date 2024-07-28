Воздушная гимнастка сорвалась из-под купола цирка в Кисловодске

Воздушная гимнастка Диляра Бикмаева упала из-под купола цирка во время шоу Гии Эрадзе, которое проходило в Кисловодске, сообщает SHOT.

Очевидцы рассказали, что девушка сорвалась во время выполнения трюка на кольцах без страховки. Бикмаева рухнула с высоты нескольких метров.

Гимнастка приземлилась на арену, на которой было небольшое количество воды для других номеров шоу.

В данный момент девушка находится в больнице в сознании. Ее осматривают медики. По предварительным данным, у гимнастки нет даже переломов.