Блогер из Конго рассказал, что его удивляет в России больше всего

Блогер по имени Кадрол, перебравшийся из Конго в Крым в 2018 году, поделился неожиданным наблюдением о кулинарных предпочтениях россиян: они не употребляют голубей в пищу. Своим открытием он поделился в рамках подкаста одной из социальных сетей, сообщает «Царьград» .

«Я был поражен, когда узнал, что в России эта птица считается несъедобной», — отметил африканец.

Кадрол, покинувший родное Конго в 2018 году ради учебы в России, принял участие в дискуссии, посвященной гастрономическим традициям мира. Во время беседы с ведущим подкаста Эльдаром Джараховым последний поделился воспоминанием о своем опыте во Франции, где ему довелось попробовать блюдо, приготовленное из голубя.

Кадрол отметил, что с удовольствием отведал бы подобное блюдо и в России, если бы такая возможность представилась. Блогер родом из Конго также коснулся темы своей адаптации к новой культуре и процессу изучения русского языка, на который у него ушел год после переезда.

