Блогер Дмитрий Тарасов заявил о планах приобрести дом

Бывший профессиональный футболист и блогер Дмитрий Тарасов заявил, что в ближайшее время вместе с женой Анастасией Костенко планирует купить дом, сообщает Starhit.ru .

«Мы шли к переезду, мы этого хотели. Любой переезд — это тяжело. Вещей у нас очень много. В таунхаус мы переехали пока временно, думаем над покупкой жилья — приобретем готовый дом. Пока еще не определились с этим», — рассказал Тарасов.

Недавно 37-летний блогер продал особняк, построенный с экс-супругой и известной певицей Ольгой Бузовой. В настоящее время многодетная семья Тарасовых живет в компактном таунхаусе.

Спортсмен добавил, что сегодня его дела начинают налаживаться. Каждый день он получает предложения о сотрудничестве и больше нет необходимости жить лишь на одни накопления. В ближайшем будущем Тарасов может вернуться в профессиональный спорт.

Ранее телеведущая Ольга Бузова заявила, что не считает знакомства в Сети чем-то плохим. При этом певица призналась, что за всю жизнь ей ни разу не доводилось знакомиться в интернете.