Бузова раскрыла неожиданные подробности личной жизни

Ольга Бузова призналась, что ни разу не знакомилась в Сети

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что не считает знакомства в Сети чем-то плохим. В то же время звезда призналась, что за всю жизнь ей ни разу не доводилось знакомиться в интернете, сообщает «Вечерняя Москва».

Бузова отметила, что на сегодняшний не стремится найти любовь. Знаменитость верит, что рано или поздно придет и ее время.

Бузова также вспомнила о спонтанном романе, который вспыхнул у нее с одним из мужчин. Тогда ведущая позвала артиста сняться в своем клипе на сингл «Лайкер». В одной из сцен главным героям пришлось играть влюбленную пару.

«А потом это переросло в жизнь и продлилось полтора года. Любовь невозможно специально ходить и искать. Я уже отпустила эту историю», — поделилась исполнительница.

Ольга Бузова подчеркнула, что продолжает заводить новые знакомства, несмотря на пережитые предательства. Артистка добавила, что в ее сердце живет не ненависть, а любовь.

По мнению артистки, главное в отношениях — честность партнеров друг к другу.