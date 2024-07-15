Близнецы из Видного, спасшие ребенка на улице, познакомились с работой полиции

Шестилетние Миша и Никита Никифоровы из города Видное, спасшие пропавшего на улице ребенка в мае этого года, побывали на экскурсии в Управлении МВД России по Ленинскому округу, познакомились с особенностями службы и твердо решили стать полицейскими. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Сотрудники полиции провели ребятам экскурсию по зданию, рассказали о профессии, показали, как принимают вызовы от граждан. Мальчики примерили специальное обмундирование, увидели настоящие наручники, научились пользоваться рацией и покатались на служебном автомобиле», — рассказали в пресс-службе со ссылкой на источник в УМВД.

Напомним, что в конце мая текущего года Миша и Никита помогли найти пропавшего на улицах города четырехлетнего мальчика. Вместе с мамой они возвращались с тренировки в бассейне и увидели маленького ребенка на самокате, который ехал один. Бдительные братья обратили на это внимание, а когда им навстречу выбежала мама пропавшего малыша, близнецы сразу узнали его по описанию и помогли найти.

«Видно, что ребята всерьез заинтересовались профессией полицейских и стремятся помогать людям. В столь малом возрасте гореть таким серьезным делом — это достойно уважения. У сотрудников полиции растет достойная смена», — приводятся в сообщении слова председателя общественного совета при УМВД по Ленинскому округу Сергея Лысенкова.

Полицейские поблагодарили маму мальчиков за их воспитание и подарили ребятам по набору конструкторов.

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