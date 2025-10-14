Близится к завершению капитальный ремонт Бронницкой детской школы искусств

В городском округе Бронницы готовятся к открытию Детской школы искусств после завершения капитального ремонта, который начался еще в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В связи с неудовлетворительным состоянием здания, при поддержке губернатора и правительства Московской области, городской округ вошел в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ремонт стартовал осенью 2024 года, в рамках которого были проведены работы по замене инженерных сетей и кровли всего здания, полов, оконных рам и окон, а также монтаж вентилируемого фасада. В здании оборудована система вентиляции, установлена система безопасности, проведены внутренние отделочные работы, устройство звукоизоляции полов и стен.

Следует отметить, что ранее в здании ДШИ система вентиляции отсутствовала. В школе появилось хореографическое отделение, обновлен концертный зал, благоустроена территория школы и установлено ограждение. Помимо этого, в здании созданы условия для обучения маломобильных учащихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.