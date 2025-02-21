Блины и борщ: москвичи пожаловались на нехватку национальных блюд в ресторанах

При этом, 59% респондентов заявили, что рестораны русской кухни нужно субсидировать за счет средств городского бюджета и 72% опрошенных хотели бы видеть больше предложений блюд русской кухни на фудкортах города.

Однако регулярно посещают рестораны национальной кухни лишь 7% москвичей, 25% бывают там от случая к случаю и 29% очень редко.

Ближайший национальный праздник — Масленицу — отмечают 84% жителей города, половина москвичей считают ее значимым событием и еще 44% — поводом просто провести время. Еще 55% опрошенных назвали Масленицу устаревшим языческим и понятием и отметили, что о ней мало кто помнит. 84% участников опроса пекут блины на Масленицу и только 5% признались, что не едят их даже в эту неделю.