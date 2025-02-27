Блиновская отказалась от последнего слова к суду перед вынесением приговора

Блогер Елена Блиновская отказалась от последнего слова в суде перед вынесением приговора по ее делу, который огласят 3 марта в Савеловской районном суде города Москвы, сообщает SHOT .

Во время прений Блиновская заявила, что раскаивается, но не будет обращаться к суду. Она отметила, что по ее статьям возможно и другое наказание, а не только лишение свободы. Блогер напомнила, что у нее четверо детей, старший сын заканчивает 9 класс.

«Я прошу даже в случае самого сурового наказания не исключать возможность применения 82-й статьи УК РФ (отсрочка отбывания наказания), потому что в первую очередь, конечно, моя главная обязанность — быть рядом с собственными детьми и заниматься непосредственно их воспитанием», — заявила Блиновская.

Она подчеркнула, что не сделала фатальных и непоправимых ошибок, а семья уже достаточно настрадалась. По словам блогера, есть люди, которые знали ее лично. Они могут подтвердить, что Блиновская отвечает за свои слова и выполняет все договоренности.

«В моей жизни никогда не было человека, которому я должна была денег», — заключила она.

Блиновская, известная как «королева марафонов», может получить шесть лет тюрьмы. Обвинение нацелено на доказательство вины блогера по трем основным статьям: уклонение от уплаты налогов, отмывание доходов и неправомерный оборот средств.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев подчеркнул, что шесть лет колонии — это справедливое наказание за серьезные преступления, включая легализацию доходов, полученных незаконным путем. Соловьев отмечает, что схема, по которой Блиновская работала, включала уклонение от налогов и вывод средств за границу.