Блатные экскурсии: в Волгограде нелегально пускают внутрь знаменитого монумента

Бывшая сотрудница музея-заповедника «Мамаев курган» заявила, что внутри статуи «Родина-мать» отсутствуют вентиляции и скамейки, находиться там опасно для жизни, но туда все равно водят нелегальные экскурсии, сообщает Life.ru .

«Там нет естественной вентиляции, и ты вот в этой духоте находишься. Сегодня уже 26 градусов в Волгограде. А внутри жарко, тут помрешь и здоровым внутри», — сказала женщина.

По ее словам, желающим попасть наверх приходится подниматься на 16 этаж, однако простому человеку туда попасть невозможно: только по знакомству.

Ранее сообщалось, что в голове памятника «Родина-мать зовет!» в Волгограде утром 22 мая нашли труп мужчины. Выяснилось, что это ректор Московской академии физической культуры Николай Чесноков. Причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. Погибшему оказали медицинскую помощь и вызвали врачей, но он умер до их прибытия.