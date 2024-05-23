Благотворительный турнир по гольфу пройдет в Красногорске ко Дню защиты детей

XXVIII Международный благотворительный турнир по гольфу пройдет в Красногорске 1 июня по случаю Международного дня защиты детей, мероприятие пройдет в филиале ГлавУпДК при МИД России «Москоу Кантри Клаб» в поселке Нахабино. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Ожидается, что в турнире примут участие профессиональные гольфисты и любители, иностранные дипломаты, российские политики и бизнесмены. Собранные благотворительные средства будут направлены в фонд Хабенского, фонды «Важные люди» и «Дом с маяком», а фонд помощи хосписам «Вера».



Кроме того, в день проведения турнира в «Москоу Кантри Клаб» состоится праздничный фестиваль с обширной развлекательной и познавательной программой.

Мероприятие направлено на продвижение традиционных семейных ценностей и здорового образа жизни.

Турнир будет не только способствовать популяризации гольфа в России, что особенно актуально в свете включения этого вида спорта в школьную программу по физкультуре, но и привлечет необходимое внимание к проблемам нуждающихся в помощи детей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.