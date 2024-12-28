Благотворительный фонд «Линия сердца» провел семейный праздник «В гостях у Карлсона»

Благотворительный фонд «Линия сердца» в субботу провел семейный праздник «В гостях у Карлсона» по произведению знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека Московской области.

Мероприятие прошло в театре им. Моссовета при поддержке правительства Московской области, уполномоченного по правам человека региона Ирины Фаевской, Общероссийского народного фронта и фонда «Защитники Отечества».

Праздник был организован для семей участников СВО, ребят из многодетных семей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-инвалидов и студентов с детьми.

«Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Особенно обращаюсь к тем ребятам, женам и матерям, чьи папы, братья, мужья, сыновья защищают нашу Родину! Помните, пожалуйста, что в любой момент, когда вам потребуется помощь, совет или добрый друг, мы всегда рядом», — обратилась к зрителям Фаевская.

Кроме того, перед началом спектакля для ребят организовали интерактивную программу с аквагримом, подарками и мастер-классами с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность подготовки региона к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.