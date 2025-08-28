Благотворительная ярмарка пройдет в поселке Быково Раменского округа 30 августа

С 11:00 на территории храма Воскресения Христова в поселке Быково Раменского округа развернется событие, приуроченное ко Дню знаний, сообщает пресс-служба администрации округа.

В программе: концерт и анимация, интеллектуальный турнир для школьников, тематическая лотерея и аукцион, мастер-классы для всей семьи, подарки для будущих первоклассников, бесплатные детские вещи для тех, кто в них нуждается.

Организует ярмарку БФ «Дари свет», который также будет собирать помощь для подопечного Михаила Голубева, который проходит курс реабилитации после инсульта.

«Обязательно поздравим будущих первоклассников, проведем интеллектуальный турнир для школьников и разыграем тематические призы. Никто не уйдет без подарков», — сказала учредитель БФ «Дари свет» Светлана Брюханова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.