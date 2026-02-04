Благотворительная акция «Тележки Добра» пройдет в 10 городах России в феврале

В преддверии Дня Защитника Отечества в десяти городах России в феврале стартует благотворительная акция «Тележки Добра». Каждый гражданин получит возможность внести свой вклад, наполнив тележку или корзину гуманитарной помощью для военнослужащих в Донбассе, сообщает Общественная Служба Новостей .

График сборов следующий: 6 февраля — Тюмень, 7 февраля — Архангельск, 8 и 9 февраля — Екатеринбург, 12 февраля — Краснодар, 13 февраля — Сочи, 14 февраля — Пермь, 20 февраля — Москва, 21 февраля — Тамбов и Воронеж, 22 февраля — Луганск.

Собранные товары и продукты будут упакованы и направлены в Донбасс. Команда «Тележек Добра» во главе с Арамом Арчером, включающая в себя опытных волонтеров СВО, осуществит доставку груза в госпитали, а также на передовую в ЛНР и ДНР.

К предыдущим акциям в Москве и других регионах страны присоединялись известные личности, в том числе артисты, представители власти, популярные блогеры, предприниматели, добровольцы и участники СВО. Они собрали сладости, игрушки для детей-сирот Донбасса, продукты питания и необходимые на СВО предметы для солдат и раненых.

