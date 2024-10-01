Бизнесменов Подмосковья научат масштабировать бизнес по технологии франчайзинга

сегодня в 15:31

Предпринимателей Московской области приглашают к участию в бесплатной образовательной программе «Осознанный франчайзинг. Создай франшизу сам», организованной в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Обучение будет проходить в онлайн и офлайн форматах в Москве с 7 по 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Организатором выступает центр «Мой бизнес» Подмосковья совместно с компанией «Франчайзинг-Интеллект».

Участники мероприятия узнают, как создать франшизу, обучить франчайзи, рассчитать паушальный взнос и роялти, сформировать структуру франчайзингового проекта, подготовиться к продаже франшизы с юридической точки зрения и защитить свой бренд. Также эксперты разберут вопросы управления франшизой и изучат возможные риски для франчайзера.

Опытные владельцы и руководители франчайзинговыми сетями, а также федеральные эксперты поделятся своим опытом расширения бизнеса и ответят на вопросы участников. Среди спикеров — автор программы, соучредитель «Франчайзинг-Интеллект», автор подкаста «Франшизомания» Мария Кизима, основатель digital-агентства Next Level Павел Бурцев, директор по франчайзингу салонов красоты BABOR Андрей Уваров и другие.

Участие бесплатное. Обучение пройдет в смешанном формате: запланированы онлайн и офлайн мероприятия. Очные встречи пройдут в павильоне «Арт. Техноград» по адресу: г. Москва, ВДНХ, пр-кт Мира, д. 119, стр. 318. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 7 октября.

По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8(929)234-71-53 или по электронной почте: info@franch-i.ru.

По завершению программы все участники получат сертификаты о прохождении обучения.

Подмосковье оказывает предпринимателям разностороннюю поддержку. Больше об этом можно узнать на инвестпортале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.