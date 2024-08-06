Бизнесменов Подмосковья 13–14 августа ждут на спецкурсе по продаже своего товара

Центр «Мой бизнес» в Московской области начинает серию бесплатных очных мастер-классов в рамках специализированного курса «Обучу онлайн». На обучающих мероприятиях, которые проводятся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», участники освоят создание образовательных продуктов и работу с воронкой продаж, а также научатся выстраивать систему поэтапного обучения и лицензировать образовательную деятельность. Обучение пройдет 13 и 14 августа в Москве. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Мастер-классы предназначены для предпринимателей, занятых продажей своих образовательных продуктов или планирующих это делать в ближайшем будущем. Участниками могут стать физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, использующих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и зарегистрированных в Московской области на момент проведения мероприятия.

Спикерами спецкурса выступят предприниматель в образовательной сфере, методолог образовательных проектов Светлана Филаретова и директор по маркетингу, руководитель стартапа Fixin Павел Семенов.

Мастер-классы пройдут в очном формате 13 и 14 августа на площадке Loft Lodge 3 по адресу: г. Москва, ул. Бауманская 7, стр. 1. Узнать больше о программе спецкурса и зарегистрироваться можно на сайте проекта. Участие бесплатное, но количество мест ограничено.

Спецкурс «Обучу онлайн» реализуется центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России.

Узнать о поддержке предпринимателей в регионе можно на инвестиционном портале Московской области и в Telegram-канале «Мой бизнес | Московская область».

Губернатор Подмосковья отметил, что в регионе 30% оборота всей экономики составляет малый бизнес.

Воробьев подчеркнул, что благодаря малому бизнесу рабочие места получают почти 2 млн жителей.

«Последние несколько лет на него давят то коронавирус, то санкции. Но плюсы малого бизнеса в том, что он может и хрупкий, но быстрее адаптируется к внешним условиям и восстанавливается за счет гибкости», — написал глава региона.