Бизнесменам Подмосковья объяснили, как обезопасить свои деньги мошенников

Телефонные мошенники не стоят на месте и придумывают новые преступные схемы. Порядка 40% таких преступлений совершается через мессенджеры. Как защитить себя и свои данные, рассказала предпринимателям Подмосковья на обучающем вебинаре адвокат адвокатской палаты Московской области Вероника Полякова, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

По словам спикера, четверть всех уголовных дел в России связаны с мошенническими действиями. Самые распространенные из которых — телефонное и цифровое с использованием сети интернет. Она подробно рассказала слушателям о таких видах мошенничества, как фишинг, сайты-двойники, звонки с подделкой голоса, знакомых вам людей. Упомянула и недавно появившиеся новые виды обмана, такие как, поддельные звонки «из судов», из центров «Мой бизнес».

Эксперт дала рекомендации, как обезопасить себя и не попасться на уловки злоумышленников. Например, с помощью двухфакторной идентификации на портале Госуслуги, установки распознавателя подозрительных звонков на мобильный телефон, ограничения по входящим вызовам (доступ к звонкам исключительно контактов, имеющихся в вашем телефоне). Вероника Полякова отметила важность мониторинга новостных сообщений о новых видах мошенничества.

Подробнее с презентацией вебинара «Телефонное мошенничество. Как обезопасить себя и свои деньги» можно ознакомиться на сайте Уполномоченного в разделе «Правовое просвещение» по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.