Бизнесмен назвал положительное качество, которое погубит карьеру

Маркетолог и основатель бизнес-клуба «Мастермайнд» Ахтам Юнусов заявил, что работникам вредно умалчивать о собственных достижениях и успехах перед начальством. По словам предпринимателя, люди обесценивают свои успехи, когда стесняются говорить о них, сообщает RuNews24 .

В такие моменты застенчивости у сотрудников включается «синдром самозванца», отметил Юнусов. Коммерсант полагает, что такой синдром мешает адекватно оценивать как победы, так и затраченные на них силы.

«Поэтому не нужно думать за других, не нужно накручивать себя, думая, что результат вашей работы обесценят или не примут. Часто нам кажется, что некоторые наши успехи незначительные или никому не интересны, но на самом деле это не так», — убежден бизнесмен.

Из-за «синдрома самозванца» человек может долго топтаться на одном месте, когда не рассказывает руководству о собственных успехах, или вовсе выгореть.

Для борьбы с таким недугом необходимо в первую очередь напоминать себе о своих же победах. По словам маркетолога, в такой ситуации можно даже отдельно выписать собственные достижения на лист бумаги. Также не стоит сравнивать себя с коллегами и «погружаться в самокопание», посоветовал эксперт.