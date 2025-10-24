Бизнесмен Лоор арестован по делу о передаче квартиры белгородскому чиновнику

сегодня в 22:33

В Белгородской области задержан заслуженный строитель по подозрению во взятке

В Белгородской области задержан заслуженный строитель России и меценат Карл Лоор по подозрению в даче взятки в особо крупном размере, сообщает Baza .

Согласно данным источника, предприниматель передал квартиру должностному лицу администрации Старого Оскола в 2018 году за покровительство и содействие в вводе в эксплуатацию жилого дома.

Это позволило компании Лоора беспрепятственно реализовать квартиры в построенном доме.

Против строителя возбуждено уголовное дело, суд избрал меру пресечения в виде ареста. Чиновник-получатель? по некоторым данным, это экс-мэр города Александр Сергиенко, также стал фигурантом уголовного дела о получении взятки.