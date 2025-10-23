Бизнес-завтрак для предпринимателей пройдет в Балашихе 29 октября

Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства при Балашихинской Торгово-промышленной палаты совместно с Союзом «Содействие женскому предпринимательству» и сообществом «Нежный бизнес» Балашихи проводят бизнес-завтрак «Маркетинг и продажи в новых реалиях». Спикером выступит основатель маркетингового агентства, специалист в сфере digital-маркетинга Полина Горькова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В программе мероприятия — актуальные цифры и тренды рынка, реальные кейсы из digital-сферы, анализ бизнесов участников и аудитории.

Предприниматели городского округа узнают, где и как искать клиентов сегодня, какие инструменты продвижения будут наиболее эффективными в 2025 году — от SMM и Telegram до UGC-контента и нейросетей.

Бизнес-завтрак пройдет 29 октября в 11:00 в кофейне «Девчата» по адресу: улица Реутовская, дом № 27.

Регистрация на мероприятие по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.