«Бизнес, построенный на страданиях»: страшная правда о попрошайках с животными

Ветврач Шеляков: попрошайки с животными не имеют ничего общего с помощью приютам

Давая деньги попрошайкам с животными, вы не помогаете приютам, а финансируете тех, кто наживается на мучениях четвероногих, сообщил РИАМО главный ветеринарный врач московской ветклиники Михаил Шеляков.

Все чаще жители столичного региона стали видеть у железнодорожных станций грустных людей и их четвероногих питомцев, просящих милостыню на содержание собак. Как правило, хвостатые, выступающие в роли реквизита, имеют еще более плачевный вид, чем их хозяева.

«Сидит на мосту с собакой на картонке на холоде. На приют он собирает? Не верится, пожалел бы собаку», — пишет пользовательница в одном из городских сообществ Москвы.

Другой комментатор задается вопросом о том, как можно заставить животное сидеть смирно целый день. Он же быстро находит неутешительный ответ — препараты.

Эта схема попрошайничества известна давно. Она слишком проста в реализации и часто соблазняет нечестных людей на легкий заработок. Корреспондент РИАМО обратился к ветеринарному врачу с вопросом о том, может ли приют начать просить милостыню «на паперти».

«Это вообще отношения к реальности не имеет. Приюты, как юридические организации, так средства собирать не могут. Исключения могут составлять такие массовые мероприятия, как выставка животных, где организована отдельная касса. Если кто-то сидит с собачкой на улице и просит на корм — тут 99%, что деньги до животных не дойдут. Как правило, таких животных держат на транквилизаторах и вдобавок не кормят, чтобы они не ходили в туалет. Это бизнес, построенный на страданиях. За счет нашей жалости и желания помочь этот бизнес и существует», — заявил Шеляков.

По его словам, если вы хотите помочь приюту, то следует изучить его официальный сайт. А лучше оказать адресную помощь организации и передать ей необходимые предметы.

«В силу статьи 8.52 КоАП РФ несоблюдение требований к содержанию животных влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 30 тыс. рублей», — добавил практикующий юрист и член Ассоциации юристов России Александр Митрюк.

Он отметил, что в настоящее время люди чаще прибегают к банковским переводам. Так при жертвовании денег возникают риски. Митрюк уточнил, что возможно стать фигурантом уголовного дела, сделав транзакцию незнакомому лицу, которое может оказаться мошенником, террористом, экстремистом.

