Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог получить студии статус соцпредприятия

Открыв новое направление в бизнесе — обучение детей с ограниченными возможностями, предприниматель из Павловского Посада столкнулся с необходимостью дополнительно оснастить учебные классы в своей языковой студии специальным оборудованием. На помощь пришла общественная приемная бизнес-омбудсмена Подмосковья, сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.

К бизнес-омбудсмену Московской области Владимиру Головневу обратилась индивидуальный предприниматель. Будучи дипломированным преподавателем английского языка, женщина руководит лингвистической студией, в которой обучаются дети разных возрастов. В работе используются современные учебные пособия, особое внимание уделяется разговорной речи, а также развиваются навыки чтения, письма и аудирования.

В связи с тем, что деятельность студии ориентирована на развитие и социализацию детей с ограниченными возможностями, возникла потребность включения студии в реестр социальных предприятий. За помощью в подготовке и подаче документов, в том числе для оформления регионального гранта, предприниматель обратилась к бизнес-омбудсмену.

По поручению Владимира Головнева руководитель общественной приемной Уполномоченного в городском округе Павловский Посад Маргарита Смирнова взяла на контроль решение вопроса. Предпринимателю помогли правильно составить и подать заявку для включения в реестр соцпредприятий, а впоследствии оформить и подать документы на получение гранта в размере 500 тысяч рублей. Данные средства были направлены на оснащение учебных классов современным учебным оборудованием, в том числе интерактивными досками, позволяющими задействовать визуальные, аудиальные, а также кинестетические каналы усвоения информации, повышая тем самым, эффективность образовательного процесса.

Условия получения грантов социальным предприятиям Московской области можно найти на Инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.