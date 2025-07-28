Бизнес может приобрести 24 коммерческих помещения в новостройках на ул Амурской

Предприниматели и инвесторы могут приобрести на городских торгах более 20 нежилых помещений на востоке Москвы. Назначение всех объектов — свободное. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«На торги выставили 24 объекта коммерческой недвижимости от города в трех домах в районе Гольяново. Площадь помещений варьируется от 35,9 до 109,7 квадратного метра. Победители торгов смогут реализовать в них широкий спектр бизнес-проектов — от небольшой кофейни до спортивной студии или магазина. Прием заявок на участие в торгах завершится 31 июля, а аукционы пройдут 11 августа. Ознакомиться со всеми необходимыми документами и следить за обновлениями перечня городского имущества можно на инвестиционном портале Москвы, где представлены не только помещения для бизнеса, но и земельные участки, здания, права на размещение некапитальных объектов», — рассказал Кирилл Пуртов.

Помещения находятся на Амурской улице в домах ½/1 (10 лотов), ½/2 (10 лотов) и ½/3 (четыре лота). Все они расположены на первых этажах, подключены к электричеству, водоснабжению, канализации и имеют отдельный вход. Принять участие в торгах могут любые физические и юридические лица — понадобятся только регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».