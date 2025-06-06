Бизнес-коуча Тлиашинову заочно арестовали в Подмосковье

Бизнес-коучу Инне Тлиашиновой в Подмосковье заочно предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, которые были получены преступным путем. Еще ей заочно избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по региону.

Меру пресечения выбрали по ходатайству следователя.

Как установили следователи, с 2020 по 2022 год бизнес-коуч проводила семинары и тренинги на тему личностного роста и обогащения, но она уклонилась от уплаты налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 млн рублей.

Также Тлиашинова легализовала деньги, которые были получены преступным путем, в том числе купив квартиру в столице.

Сейчас обвиняемая объявлена в межгосударственный розыск.

Как пишет Mash, Тлиашинова и ее муж стали распродавать имущество до возбуждения уголовного дела. Так, с 2017 по 2021 год они избавились почти от всего, что находилось в собственности.

Тлиашинова покинула РФ и, возможно, заранее подготовилась к своему переезду в Дубай. Она продала четыре квартиры и дом в Ростове-на-Дону (1 тыс. кв. м), семь автомобилей — среди которых были Bentley, два Mercedes, BMW и Chevrolet.

Ее муж к 2018 году продал всю свою недвижимость в Ростовской области. Его автопарк включал шесть машин, в том числе Audi A6, «КамАЗ» и Toyota Camry.

В собственности у бизнес-коуча и автора марафона «Как правильно дышать, чтобы не блокировать денежные потоки» остались 12 земельных участков в поселке Мичуринец, который находится под Азовом — это десятки гектаров земли, пригодных для сельхозработ. После заведения уголовного дела о неуплате налогов на 431 млн рублей землю могут арестовать.