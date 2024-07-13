Bild: обещанные НАТО системы ПВО не смогут защитить все крупные города Украины
Системы противовоздушной обороны (ПВО), которые Североатлантический альянс на саммите обещал Украине, не смогут защитить крупные приграничные города страны, сообщает радио Sputnik.
Bild со ссылкой на военных экспертов пишет, что сегодня два комплекса ПВО Patriot стоят на защите Киева, еще по одной системе защищают Львов и Одессу. На саммите НАТО в США украинским властям обещали дать еще три Patriot и систему SAMP/T.
Специалисты считают, что новые системы ПВО будут защищать Днепропетровск, Кривой Рог, Винницу и будущую базу истребителей F-16 производства США, которая расположится на западе страны. А Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов защищать будет нечему.
Также ВСУ не смогут установить новые Patriot очень близко к линии соприкосновения с ВС РФ, так как российская армия там активно проводит разведку с помощью беспилотников, а значит, сможет обнаружить западную систему защиты и ликвидировать ее.