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«Билайн» посоветовал пользоваться Wi-Fi во время сбоя в мобильной связи

Мобильная связь в Московской области может работать нестабильно, заявили в «Билайне». Оператор посоветовал клиентам использовать Wi-Fi для доступа в интернет, сообщает РИА Новости .

Возможные сбои в мобильной связи в Подмосковье не связаны с работой «Билайна», добавили в компании.

Утром 21 мая жители Московской, Липецкой, Владимирской и других областей пожаловались на неполадки в работе мобильного интернета. По словам пользователей, «сбоили» мессенджер Telegram, соцсеть TikTok, видеохостинг YouTube и другие популярные сервисы.

Губернатор Липецкой области заявлял, что в регионе «временно отключили» мобильный интернет из-за требований безопасности. По его словам, это решение принимали военные.