Библиотеки Подмосковья поделились статистикой за сентябрь

Наиболее востребованными книгами в первом месяце осени стали произведения детской литературы и классики русской прозы, а также периодика. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

По итогам месяца библиотеки региона посетили порядка 900 тыс. человек, а общее количество выданных книг составило почти 1,6 млн экземпляров. Аудитория детей до 14 лет составила 28,5% от общего числа посетителей. Женщины — самая читающая группа, их 41,5%, мужчин — 30%.

В топ-100 самых популярных авторов и произведений сентября вошли:

Николай Носов («Приключения Незнайки и его друзей», «Фантазеры»)

Татьяна Комзалова («Первая книга знаний», «Азбука хороших манер», «Учимся писать цифры»)

Константин Залесский («Сто великих полководцев Первой мировой войны»)

Михаил Шолохов (рассказы, очерки)

Джек Лондон (собрание сочинений)

Виктор Калашников («Легенды Древней Руси»)

Марк Миллер («Все секреты Minecraft. Моды»)

Юрий Никулин («Цирк на Цветном бульваре»)

Александр Клюкин («Путеводитель для детей. Подмосковье»)

Также библиотеки отметили стабильный интерес читателей к научно-популярной литературе, истории и художественной литературе зарубежных авторов.

Регион продолжает оставаться одним из лидеров библиотечного дела: на территории региона действуют 921 библиотека. Все они доступны в цифровом сервисе «МОе Подмосковье. Библиотеки».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.