Библиотеки Подмосковья поделились статистикой за сентябрь
Фото - © Министерство культуры и туризма Московской области
Наиболее востребованными книгами в первом месяце осени стали произведения детской литературы и классики русской прозы, а также периодика. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
По итогам месяца библиотеки региона посетили порядка 900 тыс. человек, а общее количество выданных книг составило почти 1,6 млн экземпляров. Аудитория детей до 14 лет составила 28,5% от общего числа посетителей. Женщины — самая читающая группа, их 41,5%, мужчин — 30%.
В топ-100 самых популярных авторов и произведений сентября вошли:
- Николай Носов («Приключения Незнайки и его друзей», «Фантазеры»)
- Татьяна Комзалова («Первая книга знаний», «Азбука хороших манер», «Учимся писать цифры»)
- Константин Залесский («Сто великих полководцев Первой мировой войны»)
- Михаил Шолохов (рассказы, очерки)
- Джек Лондон (собрание сочинений)
- Виктор Калашников («Легенды Древней Руси»)
- Марк Миллер («Все секреты Minecraft. Моды»)
- Юрий Никулин («Цирк на Цветном бульваре»)
- Александр Клюкин («Путеводитель для детей. Подмосковье»)
Также библиотеки отметили стабильный интерес читателей к научно-популярной литературе, истории и художественной литературе зарубежных авторов.
Регион продолжает оставаться одним из лидеров библиотечного дела: на территории региона действуют 921 библиотека. Все они доступны в цифровом сервисе «МОе Подмосковье. Библиотеки».
Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.