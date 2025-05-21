Беженцу из Суджи не дали компенсацию за жилье из-за 2 квадратных сантиметров

Чиновники отказали беженцу из Суджи Курской области в компенсации за разрушенное из-за боевых действий жилье. Всему виной оказались лишние 2 см, сообщает «Лента.ру» .

О ситуации в социальных сетях рассказал сын мужчины. В результате обстрела ВСУ тот лишился квартиры площадью 69,9 кв. м. Семья смогла найти жилье на 10 кв. м меньше. После совершения сделки они обратились в МФЦ за положенной компенсацией, но тут начались проблемы.

Вместо 59,9 кв. м чиновники указали площадь в 59,92 кв. м — на 2 см больше заявленной. Это стало причиной для отказа в компенсации. При этом, согласно местному законодательству, площадь нового жилья может быть максимум на 20% меньше потерянного.

По словам сына мужчины, деньги так и не перечислили, им посоветовали расторгнуть сделку по покупке новой квартиры. Более того, его отец не дожил до заселения в новое жилье.

Еще в феврале президент РФ Владимир Путин встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном и обсудил меры поддержки жителей приграничных территорий. В конце прошлого года сообщалось, что сертификаты полностью покроют стоимость утраченного в результате вторжения ВСУ жилья.