Беженка рассказала, что иностранные наемники ВСУ жили в здании школы в ДНР

Беженка рассказала, что иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины располагались и жили в церковно-приходской школе в поселке Ставки Краснолиманского района в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости .

«В 2022 году видели всех: негров, французов, кубинцев, и кого мы только не видели», -рассказала она.

По ее словам, она определила наемников по их речи и рассказам их самих, где они родились.

Ранее ВСУ перекинули в Купянск колумбийских наемников, которые ранее атаковали Теткино в Курской области.

