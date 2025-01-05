Бездомная телеведущая Маша Малиновская задолжала за коммуналку
Столичные приставы разыскивают бездомную телеведущую Машу Малиновскую, которая задолжала за коммуналку, сообщает Mash.
АО «Мосэнергосбыт» и сотрудники ФНС ищут телеведущую с 2020 года. Они пытаются взыскать с нее 125 тыс. рублей за жилплощадь и коммуналку. При этом за четыре года они не смогли обнаружить жилье и имущество звезды.
Последний судебный приказ был 20 июня 2024 года. Его прислали на адрес, по которому Малиновская не живет.
Сейчас приставы списывают деньги с пустых счетов телеведущей.