Бездомная телеведущая Маша Малиновская задолжала за коммуналку

АО «Мосэнергосбыт» и сотрудники ФНС ищут телеведущую с 2020 года. Они пытаются взыскать с нее 125 тыс. рублей за жилплощадь и коммуналку. При этом за четыре года они не смогли обнаружить жилье и имущество звезды.

Последний судебный приказ был 20 июня 2024 года. Его прислали на адрес, по которому Малиновская не живет.

Сейчас приставы списывают деньги с пустых счетов телеведущей.