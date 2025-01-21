Бездомная египетская кошка ищет хозяев в России

Волонтеры из Нижнего Новгорода во время отдыха в Египте нашли бездомную кошечку по кличке Мика, забрали ее с собой и ищут для нее хозяев, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на местный приют для животных «Сострадание НН».

По словам волонтеров, кошку обижали ее соплеменники, у нее были обнаружены кожное заболевание и рана, но сейчас Мика совершенно здорова и активна. Ее возраст около полугода.

Как отметили в приюте, в египетскую гостью как будто «встроен маленький двигатель». При этом она хорошо ладит с другими животными и приживется в доме, где уже есть питомцы.

Ранее волонтеры из Нижнего Новгорода спасли собаку, которую сбил трамвай. Пса поместили в ветклинику и объявили сбор денег на лечение.