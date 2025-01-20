Сбитую трамваем дворняжку пытаются спасти в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде спасают попавшую под трамвай собаку

Волонтеры из Нижнего Новгорода спасли собаку, которую сбил трамвай. Пса поместили в ветклинику, организован сбор денег на лечение, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на местный приют.

По словам местных жителей, бездомный пес часто бегал вдоль трамвайных путей и недавно попал под трамвай.

Авария произошла ранним утром, когда водитель не заметил четвероного и сбил животное. После этого шофер остановил транспорт и вместе с пассажирами начал оказывать псу первую помощь.

Фото пострадавшей собаки попали в соцсети, после чего местные волонтеры начали взяли животное под свою опеку. Пса поместили на лечение в ветеринарную клинику.

Собака до сих пор находится в тяжелом состоянии. В соцсетях проходит сбор средств на лечение животного.