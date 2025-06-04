«Без возможности пересмотра»: адвокат оценил идею отмены моратория на казнь в РФ

Адвокат Алешкин: в идее отмены смертной казни в России есть зерно

Юрист Андрей Алешкин, комментируя инициативу по отмене моратория на смертную казнь в России, заявил, что здравое зерно в ней есть, но также указал на несовершенство судебной системы, которая мешает ее реализовать, сообщает «ФедералПресс» .

«Ведь если казнить невиновного у нас не будет возможности принести извинения как сейчас и пересмотреть приговор», — подчеркнул Алешкин.

По его словам, пока в России не готовы к подобным изменениям, предложение преждевременное.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов попросил Владимира Путина отменить мораторий на казнь в РФ. Сенатор Андрей Клишас, в свою очередь, напомнил о роли президента как гаранта прав и свобод граждан.

Кроме того, зампред Общественной палаты Павел Пожигайло предложил отменить мораторий только для одной категории жителей страны — мигрантов, осужденных за изнасилования. В 2024 году иностранцы стали на 20% чаще совершать сексуальные преступления.