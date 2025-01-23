Без вести пропавшую девочку в Железногорске нашли

Сотни человек искали без вести пропавшую 10-летнюю девочку в Железногорске Курской области и нашли живой, ее жизни и здоровью на данный момент ничего не угрожает, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Ее местонахождение установил участковый уполномоченный полиции. <…> Благодарю всех, кто принимал участие в поисках ребенка», — сообщила Волк.

По данным Telegram-канала Baza, девочка действительно ушла вечером 22 января из квартиры подруги, которая живет в соседнем подъезде, но домой не пошла, а осталась ночевать на лестничной клетке. В это же время родители девочки забили тревогу и начали ее поиск.

Утром девочка вернулась в квартиру подруги, от которой ушла накануне, там ее в итоге и нашел участковый.