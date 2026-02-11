Без тренингов и тестов: как повседневные привычки развивают интеллект

сегодня в 07:00

Повысить уровень мышления можно без курсов, марафонов и IQ-тестов — за счет обычной повседневной нагрузки на мозг. сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Марчел Кырлан.

«Регулярное чтение сложных текстов, обучение новым навыкам, требующим усилий, живое общение, физическая активность и качественный сон оказывают накопительный эффект», — рассказал Кырлан.

Он отметил, что полезны привычки, которые заставляют мозг работать вне автоматизма.

«К ним относятся анализ информации, аргументированное обсуждение, планирование, освоение новых маршрутов и форм деятельности. Интеллект развивается не за счет разовых упражнений, а через системную когнитивную нагрузку в повседневной жизни», — добавил эксперт.

