Без отговорок: житель Подмосковья вышел на пробежку во время сильного снегопада

сегодня в 10:57

Житель Подмосковья вышел на пробежку во время сильного снегопада

Этим утром один из жителей Подмосковья вступил в схватку с сугробами на дорогах и провел утреннюю пробежку, сообщает SHOT .

На видео, снятом из окна дома, показано, что мужчина бежит по большим сугробам.

Ночью регион накрыл мощный циклон «Фрэнсис». До конца дня ожидается сильная метель, снегопад и гололедица. К вечеру сугробы могут подрасти до 50 см.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на ликвидацию последствий мощного снегопада направлены свыше 28,7 тыс. человек и более 9,5 тыс. единиц техники.

