Без отговорок: житель Подмосковья вышел на пробежку во время сильного снегопада

Житель Подмосковья вышел на пробежку во время сильного снегопада
Фото - © Telegram-канал SHOT
Этим утром один из жителей Подмосковья вступил в схватку с сугробами на дорогах и провел утреннюю пробежку, сообщает SHOT.
На видео, снятом из окна дома, показано, что мужчина бежит по большим сугробам.
Ночью регион накрыл мощный циклон «Фрэнсис». До конца дня ожидается сильная метель, снегопад и гололедица. К вечеру сугробы могут подрасти до 50 см.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на ликвидацию последствий мощного снегопада направлены свыше 28,7 тыс. человек и более 9,5 тыс. единиц техники.
